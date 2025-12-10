Wskazał złodzieja, a policja go wypuściła. Wzięli mnie za wariata.
Miałem okazję przekonać się, jak działa państwo, kiedy zwykły obywatel na tacy podaje dwóch złodziei. Nie chcę pisać, żeguras
Komentarze (44)
najlepsze
@kotas_przesmiewca:
Chyba nie masz pojęcia jak to działa w realu, bo jest jeszcze gorzej xDD
Otóż okradli mnie na ponad 10 k. Złapali złodziwi (dzięki mnie). Okazało sie że okradli też 2 inne miejsca sklepy.
Generalnie na ponad 20 k. Ale udało się odzyskać z 15k.
Czyli w sumie zajbeali 5 k. No to
Jedynym wyjściem byłoby karanie adekwatnie do szkodliwości czynu, ale to się wiąże ze zmniejszeniem wpływów do budżetu i większą ilością pracy dla policjatnów. A do tego posłowie musieliby się utopić w ogarnięciu nowych regulacji (czyt. przymusu
linii najmniejszego oporu
Ci dwaj mężczyźni ze złodziejstwa zrobili sobie sposób na życie. Uważam, że wobec takich jednostek należy stosować środki wykluczające je ze społeczeństwa,
(oszustwo to przestępstwo) ale duża część nazwie to wykroczeniem bo żeby było oszustwo musi być człowiek XDDD robienie k---y z logiki
gdyby chciał ukraść nie bawił by się w zasłanianie kodów itp bajery tylko schował by pod kurtke lub do plecaka etc to po co bawi się
