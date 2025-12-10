Nikt tego nie napisał ale złodziej jeśli ma więcej niż 2 szare komórki kalkuluje ryzyko i jak zbiera fanty to sobie oblicza ich wartość właśnie po to że nawet jak go złapią to c---a mu zrobią jak jest poniżej 800 zł. Raz tylko był artykuł jak gościu źle policzył i się przeliczył a tak to widzicie co się dzieje.