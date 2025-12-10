Wydaliśmy 2 mld zł cebulionów żeby zyskać prestiż czytaj płacic większe stawki do europejskiej agencji ale za to Gniewosz zbadał swoją kupę po pierogach w warunkach nieważkości. Czy tylko ja mam pewność że rządzący działają przeciwko własnemu narodowi delikatnie mówiąc niegospodarnie zarządzając pieniedzmi podatników? Skutkiem tego będzie scenariusz Grecki i kolejne masowe wypzredawanie firm państwowych przynoszących zyski np KGHM. Niemiaszki już drepczą w poczekalni.