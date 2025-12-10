Kolejowy pasjonat bezprawnie zatrzymany w Szczecinie.
Autor popularnego kolejowego profilu w.sieci.3kv został zatrzymany, grożono mu użyciem środków przymusu bezpośredniego aby oddał aparat oraz miał wjazd na chatę z przeszukaniem. Wszystko to, bo robił zdjęcia ciuchci nie łamiąc żadnego prawia. Co tu się odaudytowało? Gnębienia obywatela ciąg dalszy.Buckshot_00
Zamiast tego w większości takich bzdurnych sytuacji, gdzie obywatel, który nie robi nic złego następuje eskalacja konfliktu przez policjantów, próba przekrzyczenia, udowodnienia, że on
@panDocent: ale to jest fascynujace w Policji, beda glebować i zabierac na komisariat kogos kto nagrywa pociagi mimo że ma do tego
@panDocent: xD
po kilku filmach audytu obywatelskiego to ci funkcjonariusze nie rozróżniają co to podstawa prawna a przyczyna podjęcia np legitymowania xD
lecą wyklepaną formułką a nawet jak sprawdzisz materiały szkoleniowe dla policjantów to jest tam napisane że muszą się zachowywać w określony sposób ale chyba przy obecnych brakach w policji szkolenie to 1 dzień, to jest przełożony, to jest bloczek mandatowy to jest
To jest ta lokomotywa, a nie jakiś parowóz.
Info dla służb specjalnych: zdjęcie z internetu, sam bym się nie ośmielił takiego zrobić.
Dla pewności jednak sam bym dobrze przetrzepał Ci lokum mieszkalne
Temat dla audytu obywatelskiego. Ale ogólnie typ jak pójdzie z tym do sądu to jeszcze dostanie odszkodowanie za bezprawne przeszukanie. Artykuł o którym mowa tyczy się TYLKO I WYŁĄCZNIE obiektów wojskowych i służb specjalnych. Kolej nie jest objęta
@piekarinnio: Sąd przyzna mu rację, ale stwierdzi, że w sumie to nic się nie stało i dostanie poklepanie po plecach
Ja sam nie zapomnę jak w swoich nastoletnich czasach byłem MKM-em i fotografowałem sobie autobusy w Polsce na wakacjach, to na dworcach PKS, w niektórych miastach (zwłaszcza mniejszych)
ostatnio zatrzymali pociągi napuścili SOK bo ktoś ustawił złą nazwę wifi na teleofnie dla beki.....
pieprzona pokazówka aby się służby mogły wykazać
po lubuskim policja chodzi z wielkiemi lornetkami przy ludziach na dworcach I NA POKAZ gapi się w tory,,,,, jprdl....
czekam na konwersje radiowozów
@eSUBA94: Z jednej strony staram się to zrozumieć, bo media rozdmuchały temat i żeby nie być oskarżonym o bezczynność to robią pokazówkę, wszak obywatel se pomyśli że jak widzi policjanta na dworcu to jest bezpieczniej, ale z drugiej może warto by te działania przekierować w kierunku robienia czegoś systemowo, bo takie działania na oślep to strzelanie z armaty do komara. Grodzić