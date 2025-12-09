Roczne zdrowe dziecko? Już pewnie jest kolejka.

Ale faktem jest że przed covidem było 2.2 par adopcyjnych na dziecko. Po covidzie 0.8.

Ten covid zmienił myślenie ludziom, carpe diem wolą wydać na podróż do Tajlandii niż adopcję i siedzieć w domu z gnojkiem.