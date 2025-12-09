Mały chłopczyk szuka domu
Roczny Tuliś PILNIE potrzebuje RODZINY ZASTĘPCZEJ/ADOPCJI - chłopczyk ma uregulowana sytuację prawną, jest zdrowy. Fundacja pomoże przyspieszyć adopcję poprzez zostanie rodziną zastępczą (potem się to zmienia w adopcję).mwmichal
Komentarze (23)
najlepsze
Ale faktem jest że przed covidem było 2.2 par adopcyjnych na dziecko. Po covidzie 0.8.
Ten covid zmienił myślenie ludziom, carpe diem wolą wydać na podróż do Tajlandii niż adopcję i siedzieć w domu z gnojkiem.
