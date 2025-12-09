Jak ja się cieszę że jeszcze 3-4 latka i jestem kredyt free - co prawda kredyty spłacają mi najemcy ale jak na to patrzę ile odsetek a ile kapitału jest w racie i to jak banki traktują klientów (sądze się z jednym) to dla mnie nie jest żadna instytucja zaufania publicznego zwłaszcza po wałkach CHF, Wibor, polisolokat, czyta tam ubezpieczeń i innych od których też odsetki naliczali, kampanii kredytowych które windują ceny Pokaż całość