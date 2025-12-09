Sąd Okręgowy w Olsztynie usuwa WIBOR z umowy. Kredytobiorcy odzyskać mogą...
Sąd Okręgowy w Olsztynie zdecydował o usunięciu wskaźnika WIBOR z umowy kredytowej, zawartej przez kredytobiorców w 2021 r. z Bankiem Spółdzielczym w Szczytnie. To jedno z nielicznych tego rodzaju orzeczeń, mogących przynieść realne korzyści spłacającym raty. Wyrok nie jest prawomocnyolsztyn_com_pl
A bank sam sobie może ustalać tą "przewagę" w trakcie spłacania kredytu poprzez WIBOR.