Bohater zapłacił wysoką cenę. Ratował ludzi z pożaru teraz sam potrzebuje pomocy
W nocy z 8 na 9 sierpnia w Chorzowie policjant znany ze swojej odwagi i oddania służbie, wszedł do płonącego mieszkania, by ratować ludzi. Jak zwykle nieudolne państwo za ofiarność swoich obywateli, nagradza ich zmuszeniem zakładania zbiórek na ratunek zdrowia i życia https://zrzutka.pl/pdxptspieczk
Komentarze (19)
najlepsze
Oni tylko potrafią kłapać dziobami, niech wysupłają po stówce.
zawsze podają wersję która danego dnia im najlepiej pasuje
-Przynajmniej jest :