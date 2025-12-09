potwierdzam- sytuacja jest zwielokrotniana, gdyż osobiście podwoziłem kolegę który również był po kilku operacjach związanych z onkologią (w sumie jest dośc poważnie chory) i z tego co mi mówił po tej wizycie to wynika, że został wręcz upokorzony zadawanymi pytaniami i sposobem ich zadawania, przed nim wychodziła jakaś starsza pani poruszajaca sie o balkoniku normalnie zapłakana i ocierajac łzy mówiła do tej osoby która ją przywiozła, że te pytania wręcz jej ubliżały Pokaż całość