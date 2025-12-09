ZUS upokarza niektórych pacjentów. W tym po ciężkich chorobach onkologicznych
Internet obiegła ostatnio historia Sylwii Żelaznej nauczycielki WF-u, która przeszła operację nowotworową (mastektomia + usunięcie węzłów chłonnych). Później jednak miała ona wątpliwą przyjemność uczestniczenia w zusowskiej machinie orzeczniczej, która, mówiąc delikatnie, nie jest przyjemnaStopa_Szopa
Komentarze (18)
w sensie robili jej badanie, który każdy chłop musi przejść w wieku 18 lat w tym pięknym kraju? a nie czekaj, im jeszcze zaglądają w gacie ¯\(ツ)/¯
@KingaM: o widzisz, a każdy mężczyzna musiał się rozbierać nie przed lekarzem tylko przed komisją wojskową :) ale dla mężczyzny to fizjologia, dla kobiety to przeżycie duchowe .m
świat zachodni wydaje miliardy na dostosowanie każdej przestrzeni dla niepełnosprawnych a potem i tak trzeba ich nosić na rękach?