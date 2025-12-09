Jeszcze kilka takich historii i ludzie może dowiedzą się, że w Europie jeszcze w latach pięćdziesiątych prawie co dziesiąte dziecko nie dożywało piątego roku życia a wcześniej było jeszcze gorzej. Do takich sierocińców to bynajmniej nie trafiały zdrowe, zaopiekowane dzieci tylko niedożywione i często chore wyrzutki z ulicy, więc i śmiertelność musiała być rekordowa.