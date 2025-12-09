Drugi masowy grób dzieci odkryty w irlandzkim Tuam. Trwają ekshumacje
Na terenie dawnego Domu Matki i Dziecka w Tuam w Irlandii, który był prowadzony przez siostry Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych, odnaleziono kolejne cmentarzysko z ciałami dzieci. Odkrycie rzuca nowe światło na historię ośrodka, gdzie wcześniej znaleziono szczątki niemal 800 dzieci.Bobito
- #
- #
- #
- 71
- Odpowiedz
Komentarze (71)
najlepsze
Masowy grób oznacza to co oznacza, a nie cmentarz na którym jest wiele pochówków ludzi zmarłych na przestrzeni wielu lat ze względu na choroby i lata wojny.
Zakop za manipulację.
@Belzebub: w takim razie w Polsce masowe groby są w co 2 miejscowości, a 1 listopada cały naród rusza tłumnie palić świeczki na masowych grobach.
@zwirz: Potwierdzam, tylko nie co dziesiąte ale nawet co drugie nie przeżywało. Problem polega na tym, że dzieci i kobiety w tych sierocińcach miały jeszcze gorzej:
@Jossarian: Pewnie nie było zbyt wielu chętnych, żeby takie sierocińce finansować, więc i skutki były opłakane.
Szukanie sensacji na siłę przez niektórych użytkowników wykop.pl,
Co mieli z nimi robić? Zjadać? Aborcja też była na porządku dziennym.
Teatr dla gojów.
Debile nie wiedzą, że jeszcze w latach 50 masa dzieci umierała w pierwszym roku życia. Przed antybiotykami jeszcze więcej.