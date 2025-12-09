Skandynawia ze swoich surowców potrafi utrzymać wysoki poziom życia swoich obywateli. Rosja za ropę i gaz, MIMO olbrzymiej grabieży przez oligarchów jest nawet w stanie prowadzić ciągłe napaści. Araby za ropę zbudowały raj na pustyni. My śpimy praktycznie na złocie, zasobie o wiele droższym niż paliwa kopalne, a mamy rekordowy deficyt, ekstremalnie wysokie podatki i ogólną biedę. K---a jego mać.