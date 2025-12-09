Polska śpi na zapasach. Świat właśnie walczy o ten surowiec
Ceny miedzi przebiły sufit, osiągając na giełdzie w Londynie poziom 11 771 dolarów za tonę. To efekt panicznego gromadzenia zapasów w USA i nowych planów gospodarczych Chin. Na tej fali zyskują giganci JPMorgan drastycznie podnosi wycenę polskiego KGHM, wieszcząc raj na akcjach spółki.KapitanTorpedal
Komentarze (48)
Czy Erich Fromm, wiedział jak żyć?
W rzeczywistości ciągłej sprzedaży
Gdzie "być" przestaje cokolwiek znaczyć.
Mało.
Wychodzi jakieś 42 zł za kilogram.
Bywało więcej, w okolicach 60-70 zł /kg i to na skupach w detalu.