11 lat już tutaj z Wami spędziłem i nie jedną afere z polską policją czytałem. Z dnia na dzień jest ich co raz to więcej i przyszła pora na mnie. Do rzeczy.

W sierpniu 9’tego tego roku na drodze w Wadowicach zostałem zaatakowany przez dwóch kierowców. Sytuacja jakich wiele na kanałach YT typu STOPCHAM. Zatrąbiłem na gościa w samochodzie stojącym na środku ronda i go ominąłem.

Jegomość poczuł się tak urażony tym faktem, że ruszył za mną. Objechał lokalną drogą i na kolejnym rondzie, wymuszając pierwszeństwo z prawej strony zajechał drogę doprowadzając prawie do kolizji. Było tak blisko, że nie mógł sobie poradzić z wyjściem ze swojego dyliżansu. No i się zaczęło. Ty taki, Ty owaki, „zajebXć Ci?!”. Do tego wyglądał jakby był po spożyciu – alkoholu lub innych substancji. Nie wychodziłem razem z pasażerem z samochodu co go jeszcze bardziej wzburzyło i postanowił próbować zrzucić rowery z bagażnika. Jego Ford cały czas stał przed moim autem. Kiedy chciałem wycofać i odjechać, z kolejnego auta, tym razem dostawcza brygadówka wybiegł jego znajomy. Próbował wybić boczną szybę i kopał po moim samochodzie (zagięta i porysowana karoseria). Wybiegliśmy z auta i chcieliśmy zatrzymać Opa. Jeden i drugi schował się do auta. Stanąłem przed dostawczakiem, a pasażer prosił innych kierowców aby zajechali mu drogę od tyłu. Tak zrobili. Gość spanikował i chcąc uciec z miejsca zdarzenia zaczął na mnie najeżdżać „jadąc ze mną” na tej krótkiej masce. Trzymałem się czego mogłem, - nawet jedna z wycieraczek odpadła. Cały czas, na tyle ile mogłem go blokować próbowałem się międzyczasie dodzwonić na 112. Wiecie o tym, że jeśli nie macie nr. Budynku, dokładnego adresu, to zgłoszenie nie może być przyjęte? Na nic to, że podajecie miejscowość, nazwę ulicy, a nawet restaurację przy której się znajdujecie. Wadowice to w praktyce większa wioska. Najwidoczniej tak jest, lub ja trafiłem na osobę niekompetentną. Podałem również opis sprawcy, jego samochodu i że prawdopodobnie jest pijany.

W tym czasie, kierowca widząc, że jest bez szans na odjazd, wychylił się z auta i spryskał mnie czymś przypominającym gaz pieprzowy w żelu. W momencie straciłem wzrok. Okropny ból, pieczenie skóry.

Na miejsce przyjechała straż, karetka pogotowia i główna gwiazda – POLICJA.

Interwencja od samego początku obrała dziwny bieg wydarzeń. Panowie Mundurowi w ogóle nie pytali co się stało, kto, z kim, po co. Rozmawiali tylko i wyłącznie z tymi dwoma chopami. Co dało się usłyszeć - dość w przyjaznej atmosferze. Co to znaczy? Np. zwracali się do siebie po imieniu. Jeszcze przed wylegitymowaniem.

Mnie na bok odprowadzili strażacy, bo zespół z karetki stwierdził, że na takie „urazy” nie mają środków i to musi minąć. Pasażer próbował wtrącić się w dyskusje policjantów z agresorami jednak bezskutecznie.

Jeden ze strażaków, podając mi wodę do przemycia ciała z żelu pieprzowego, zapytał kto mi to zrobił. Wskazałem razem z pasażerem na mężczyznę stojącego przy policjantach. Skwitował tylko – „ To (tutaj pada nazwisko) – policja z tym nic nie zrobi „.

Zespół medyczny po udzieleniu informacji, że patrol przyjedzie na SOR, zabrał mnie do najbliższego szpitala. Tam, przez 3h nikt się nie zjawił. Dostałem leki uspokajające, badania, okłady do zmywania tego cholerstwa z ciała. Ubranie szpitalne, bo całe moje było w tym żrącym środku.

Po wyjściu z SOR zadzwoniłem do adwokata i wieczorem po kilku godzinach dochodzenia do siebie udałem się na komisariat policji w Wadowicach. Poprosiłem przede wszystkim o zabezpieczenie monitoringu z okolicznej restauracji, której kamery skierowane były na miejsce interwencji.

Tego samego dnia, napisałem również na Komendę skargę na przeprowadzoną interwencję. Zwłaszcza nieprzebadanie uczestników zdarzenia alkomatem i nieprzesłuchanie mnie na miejscu bądź na SOR.

Skarga została odrzucona, gdyż cyt.; „Policjanci rozpytani na okoliczność podniesionych zarzutów oświadczyli, że wysłuchali wszystkich uczestników, … . Zaprzeczyli jakoby informowali Pana, że na miejscu muszą „spisać Pana zeznania”, bądź udać się do szpitala w celu wykonania przedmiotowej czynności.

W kwestii niewykonania przez Policjantów badania stanu trzeźwości informuję, że zgodnie z art. 129ja ustawy z dnia 20.6.1997 Prawo o ruchu drogowym w toku kontroli ruchu drogowego uprawniony organ kontroli może poddać kierującego pojazdem lub inna osobę, w stosunku do której zachodzi uzasadnione podejrzenie, że mogła kierować pojazdem, badaniu w celu ustalenia w organizmie zawartości alkoholu lub obecności srodka działającego podobnie do alkoholu. Funkcjonariusze oświadczyli, ze na miejscu nie zachodziła wątpliwość co do stanu trzezwosci uczestników zdarzenia, nikt tez nie żądał takiego badania, zatem odstąpili od przedmiotowej czynności.”

Oswiadczyli, że wysłuchali wszystkich – kłamstwo.

Zaprzeczyli jakoby informowali mnie że na miejscu muszą spisać zeznania – kłamstwo.

Brak badania trzeźwości bo nie zachodziła taka potrzeba – kłamstwo. Nawet w zgłoszeniu 112 uwzględniono podejrzenie osoby nietrzeźwej.

Cała ta sytuacja jak się możecie domyślać jest nadal w toku, a raczej w prokuraturze. Do dnia dzisiejszego nikt nie zabezpieczył tego nagrania. Można tylko snuć domysły dlaczego.

Wisienka na torcie – w drodze postępowania na komendzie, zostałem oskarżony o:

90 § 1 kw „Kto tamuje lub utrudnia ruch na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, podlega karze grzywny do 500 złotych lub karze nagany.”

97 kw art 11 ust 1 „Pieszy jest obowiązany korzystać z drogi dla pieszych lub drogi dla pieszych i rowerów, a w razie ich braku - z pobocza.”

141 kw „Kto w miejscu publicznym umieszcza nieprzyzwoite ogłoszenie, napis lub rysunek oraz używa słów nieprzyzwoitych, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1500 zł albo karze nagany”