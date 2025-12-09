Wczoraj w Sieprawiu pod Krakowem doszło do tragedii. Patrząc na zdjęcia wraku – a właściwie tego, co z niego zostało – pierwsza myśl, jaka przemknęła mi przez głowę, była brutalnie prosta: „Pewnie jakiś gówniarz z---------ł”. Zaraz potem uruchomił się we mnie ten naiwny, poprawny politycznie głos rozsądku: „Nie oceniaj. Może pękła opona? Może wyskoczyła sarna? Może tym razem to nie wina prędkości ani brawury?”.







Chciałem wierzyć, że się mylę. Krótki research w sieci wylał mi jednak na głowę kubeł lodowatej wody. Rzeczywistość okazała się nie tyle smutna, co wściekle frustrująca.

To nie był nieszczęśliwy wypadek. To był finał długiego, publicznego serialu pt. „Jestem nieśmiertelny”. Kierowca, który zginął, to nie zagubiony chłopak, któremu noga omsknęła się na gazie. To młody człowiek, który od lat uprawiał w sieci cyfrowy ekshibicjonizm własnej głupoty. Podpisywał się imieniem i nazwiskiem, żeby nikt nie miał wątpliwości, do kogo wysłać kwiaty – albo wezwanie na przesłuchanie (które nigdy nie nadeszło). Mowa o:

Sąsiedzi mieli dość od lat. Można przeczytać ich sfrustrowane komentarze pod wieloma postami na facebooku opisującymi ten wypadek. Przejazd 100 km/h przez teren zabudowany to była u niego „rozgrzewka”. Ale kogo obchodzą skargi sąsiadów, skoro w internecie są lajki? Kiedy zagłębimy się w ten cyfrowy ściek, trafiamy na postać funkcjonującą jako Oskar Daniel: https://www.facebook.com/oskar.daniel.948

Na jego profilu znajdziemy "The Best of" drogowych wyczynów kierowcy Audi, oraz innych jemu podobnych. Wśród nich perełka: 250 km/h na ograniczeniu do 70 km/h. Tak, dobrze czytacie. Dwieście pięćdziesiąt. ZOBACZ FILM: https://www.facebook.com/share/r/16YSCvKz8U/

Buta, arogancja i poczucie boskiej niezniszczalności wylewające się z tych materiałów są przerażające. Panowie byli dumni. Byli herosami szos. Czuli się bezkarni i mieli rację. Byli bezkarni. Do czasu, aż fizyka upomniała się o swoje. A jeżeli ktoś miał czelność zwrócić im uwagę to nie oszczędzali obraźliwych słów:

Oskar Daniel najprawdopodobniej prowadzi też profil na Instagramie (https://www.instagram.com/evolusikcars), gdzie regularnie wrzuca filmy z rajdów po publicznych drogach. W załączniku macie całą rolkę z Audi S3. Dowodów jest aż nadto.

I tu rodzi się pytanie, które powinno wybrzmieć głośno i wyraźnie: Gdzie, do cholery, jest Policja?

Żyjemy w kraju, w którym drogówka z satysfakcją wlepia mandaty matkom wiozącym dzieci do szkoły za przekroczenie prędkości o 11 km/h. Ale bandyci, którzy traktują wieś jak tor wyścigowy, jadąc 170 km/h w zabudowanym, pozostają nietknięci. Mało tego, oni sami dostarczają dowody! Wrzucają do sieci filmy, na których widać prędkościomierz, trasę i czasami nawet twarze. Czego jeszcze potrzebują służby? Pisemnego przyznania się do winy potwierdzonego notarialnie?

Profile tych ludzi mają tysiące wyświetleń. Setki komentarzy pełnych zachwytu: "Ale idzie!", "Szef!", "Ogień!". Społeczne przyzwolenie na bycie drogowym mordercą jest przerażające.

Tym razem "popisy" kierowcy zebrały ostateczne żniwo. Zginęła pasażerka. Młoda dziewczyna. To mógł być jednak każdy z nas. To mogła być rodzina wracająca z wakacji, tak jak w przypadku tragedii na A1 i "wyczynów" Majtczaka. To mógł być przystanek autobusowy pełen dzieci.

Zwykłemu człowiekowi z dostępem do internetu zajmuje 15 minut, żeby znaleźć profile kilkunastu potencjalnych zabójców, którzy chwalą się łamaniem prawa. Co więc robi Policja, która ma budżet, systemy i narzędzia? Może zamiast dokręcać śrubę zwykłemu Kowalskiemu, czas wreszcie wyeliminować z dróg tych, którzy z premedytacją polują na śmierć?