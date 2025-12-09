To jest niesamowite, jak "odczłowieczamy" ludzi z przeszłości, czy też traktujemy ich jak idiotów. Prawda jest taka, że byli dokładnie tacy sami jak my, różniła nas tylko technologia i nic więcej. Mieli np. seryjnych morderców jak my, np. Lokusta ze Starożytnego Rzymu, najpierw truła hobbystycznie, a potem wylądowała na pasku cesarza.



Niesamowite, że mamy takie wyobrażenie, że to ludziki z Ages of Empires co biegają za jedzeniem, robią w polu, albo giną