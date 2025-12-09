SEPSA SYSTEMU: Jak 250 miliardów złotych rocznie wycieka z NFZ
Polska służba zdrowia jest w kryzysie, z wydatkami około 250 miliardów złotych rocznie, a system systematycznie zawodzi.waweldom-pl
Do prywatnych klinik które mają z NFZ umowy i wystawiają mu faktury
to całkiem niezła analiza.
Zwłaszcza rozdział 2. Sytuacja, która trwa już od dekad i za poprawę której żadne rządy nie miały odwagi się zabrać.
Za bardzo oszczędzamy na organach kontrolnych.
Za to rozdzielenie sektora prywatnego i publicznego jest niezbędne. Na wczoraj.
Bo głowy to tam nikt nie ma żeby to ukrócić.
Nie trzeba zmniejszać pensji lekarzy tylko ustalić, że na przykład 40% wydatków szpitala ma iść na inne cele niż pensje lekarzy.