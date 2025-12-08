Kupiłem na Morele Pixel 10 5G w cenie 2823 zł. Cena była całkowicie realna jak na Black Friday - różnica ok. 17% względem rynkowej, więc absolutnie żadna „oczywista pomyłka”. Oferta wisiała normalnie na stronie, wyglądała jak standardowa promocja BF.

Złożyłem zamówienie, zapłaciłem pełną kwotę, a sklep przysłał maila z potwierdzeniem, że zamówienie jest „w trakcie przetwarzania” i że poinformują, czy zostanie przyjęte do realizacji.

I co się okazało? Po paru dniach przychodzi wiadomość, że jednak „pojawił się błąd systemu, który nieprawidłowo naliczył cenę” i Morele nie zamierza zrealizować zamówienia w tej cenie, ale spoko, dostałem maila że już błąd naprawili jakby co.

Czyli klasyk: promocja, która znika po tym, jak przelejesz im pieniądze.

Pytanie brzmi — po co wystawiać ofertę na Black Friday, skoro sklep nie ma zamiaru jej realizować, a jedynie pobiera kasę, trzyma ją, po czym wycofuje się tłumacząc „błędem systemu”?