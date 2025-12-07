Czołem wszystkim wykopkom, chciałem się trochę pochwalić. Od ponad siedmiu lat pracuję w firmie kamieniarskiej, bo po latach innych specjalności jakoś wyszło że się przekwalifikowałem. Firma poza standardowymi realizacjami w tej branży wykonuje również rzeźby na zamówienie i różne mało typowe zlecenia. Ja akurat się odnalazłem w rzeźbieniu, frezowaniu, i ogólnie w nietypowych "wycinankach". Podstawowe narzędzia to kątówka, ręczna frezarka, dłuta, i cała masa tarcz, końcówek itp. Taka ostatnia moja realizacja na zamówienie. Całkowita szerokość 45 cm, czarne klawisze mają około 3 mm.