Hity

tygodnia

Pracownicy zamykanych kopalń dostaną 5 lat płatnego urlopu i 170 tys. zł odprawy
Pracownicy zamykanych kopalń dostaną 5 lat płatnego urlopu i 170 tys. zł odprawy
3639
Wesprzyj walkę o prawa mężczyzn
Wesprzyj walkę o prawa mężczyzn
3407
[Pomóżcie] Tajniacy spowodowali wypadek i uciekli
[Pomóżcie] Tajniacy spowodowali wypadek i uciekli
2931
Pszczyna podtrzymuje decyzję o dyskryminowaniu chłopców w ramach programu edukac
2678

Pokaż 18+

Prawnik o pomyłce łowców pedofilów: to przestępstwo
Prawnik o pomyłce łowców pedofilów: to przestępstwo
2253

Powiązane tagi