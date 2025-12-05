Cześć wszystkim mam na imię Eryk i potrzebuję waszej pomocy, mianowicie jestem po nowotworze przysadki Czaszkogardlaku (nowotwór mózgu, który rozwija się w okolicy przysadki mózgowej i podwzgórza) który to został mi usunięty 9 lat temu od tego czasu wszystko jest w miarę „dobrze” jakoś sobie żyje i radzę z tym wszystkim co zgotowało mi życie od około roku doszedł mi nowy drogi lek Ozempick 1mg co w połączeniu z innymi lekami, jakie biorę daje mi około 600 zł miesięcznie na lekarstwa (paragony i leki, jakie biorę w zrzutce) i tutaj zwracam się z prośbą do was o udostępnienie lub wsparcie mojej zrzutki, na której już naprawdę nie wiele brakuje do zamknięcia celu na ten rok, jaki jest 7000, czyli około roczny koszt moich wydatków na lekarstwa pozdrawiam Eryk.

Ps Dokumentacja lekarska oraz paragony i resztę mojej historii znajdą państwo tutaj na zrzutce.

Zrzutka: Pomóż mi uzbierać na leki potrzebne by "normalnie'' żyć | Eryk Sadzik



