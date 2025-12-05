Witam
Serdecznie zapraszam na wykopowy serwer świąteczny Counter Strike 1.6 wszystkie Mireczki i Mirabelki. Wraz z @EmcePomidor3 został postawiony ww. serwer w klimatach z lat dwutysięcznych.
Brak rang, skinów vipów sripów i innych niepotrzebnych pierdół. Aby nieco skomasować liczbę graczy proponuje wieczorne popykanie w weekendy.
Nazwa serwera: cs-Bencownia[4FUN]I
P: 51.38.122.215:27255
Hasło:brak
Ilość slotów:32
Tryb gry: 4FUN
Zapraszam na wykopowy serwer świąteczny Counter Strike 1.6
