Witam



Serdecznie zapraszam na wykopowy serwer świąteczny Counter Strike 1.6 wszystkie Mireczki i Mirabelki. Wraz z @EmcePomidor3 został postawiony ww. serwer w klimatach z lat dwutysięcznych.



Brak rang, skinów vipów sripów i innych niepotrzebnych pierdół. Aby nieco skomasować liczbę graczy proponuje wieczorne popykanie w weekendy.



Nazwa serwera: cs-Bencownia[4FUN]I

P: 51.38.122.215:27255

Hasło:brak

Ilość slotów:32

Tryb gry: 4FUN

