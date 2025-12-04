Wiem, że wszyscy lubimy takie historyjki, więc postanowiłem się podzielić moimi doświadczeniami z Media Markt, aby ostrzec innych przed zakupami w tej sieci.



29.09.2025 zakupiłem poprzez portal CENEO w Media Markt grę Metroid Prime 4 w preorderze. Zamówienie zostało opłacone kartą i czekałem spokojnie na premierę. Wczoraj postanowiłem się przypomnieć im, że chyba mają mi to wysłać, jednak prawdopodobnie nikt tam nie ogarnia systemu - ani infolinia, ani obsługa mailowa. Kasa poszła, zamówienia nie ma.

Twierdzą, że nie mogą znaleźć zamówienia w systemie i odsyłają do Ceneo, a Ceneo odsyła do nich. Myślę, że pomarańczowa platforma ma tu 100% racji i oni są jedynie pośrednikiem.



Wkurzyłem się i odstąpiłem od umowy. To miał być prezent - na mikołajki. Odstąpienia oczywiście też nie chcą przyjąć i odsyłają do Ceneo :D



Tu przedstawiam stronę CENEO:



Profilaktycznie odstąpiłem od umowy również w Ceneo, ale spodziewałem się takiej odpowiedzi jak dostałem:

