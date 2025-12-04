Wiem, że wszyscy lubimy takie historyjki, więc postanowiłem się podzielić moimi doświadczeniami z Media Markt, aby ostrzec innych przed zakupami w tej sieci.
29.09.2025 zakupiłem poprzez portal CENEO w Media Markt grę Metroid Prime 4 w preorderze. Zamówienie zostało opłacone kartą i czekałem spokojnie na premierę. Wczoraj postanowiłem się przypomnieć im, że chyba mają mi to wysłać, jednak prawdopodobnie nikt tam nie ogarnia systemu - ani infolinia, ani obsługa mailowa. Kasa poszła, zamówienia nie ma.
Twierdzą, że nie mogą znaleźć zamówienia w systemie i odsyłają do Ceneo, a Ceneo odsyła do nich. Myślę, że pomarańczowa platforma ma tu 100% racji i oni są jedynie pośrednikiem.
Wkurzyłem się i odstąpiłem od umowy. To miał być prezent - na mikołajki. Odstąpienia oczywiście też nie chcą przyjąć i odsyłają do Ceneo :D
Tu przedstawiam stronę CENEO:
Profilaktycznie odstąpiłem od umowy również w Ceneo, ale spodziewałem się takiej odpowiedzi jak dostałem:
Po wystawieniu 1 gwiazdki (mniej się nie dało ;D) dodali mi kupon rabatowy w wysokości 20zł, który mam w dupie - jest on mniejszy niż ten, który zmarnowałem na zamówienie.
Kiedyś pracowałem tam kilka lat i ta firma już wtedy się po prostu staczała i zupełnie nie miała szans z konkurencją, widzę, że zmieniło się tylko na gorzej.
Nie mam zamiaru się pierniczyć, leci chargeback.
Możecie mi podpowiedzieć gdzie jeszcze mogę to zgłosić, aby uprzykrzyć im życie.
Po pierwsze nie mogą chyba zignorować odstąpienia od umowy (w sumie mogłem poczekać z tym chargebackiem). Nie mogą też ukraść mi pieniędzy (jak inaczej można to nazwać?).