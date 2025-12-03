Przerażająca historia jednego z ojców
Historia mężczyzny oskarżonego o p-----c, g---t partnerki oraz o pedofilie wobec własnego dziecka. Historia ukazuje jego dwuletnią walkę o możliwość widywania dziecka, walki sądowej w dwóch krajach, w Norwegii i w Polsce.gerwazy-oko
- #
- #
- #
- #
- #
- 12
- Odpowiedz
Komentarze (12)
najlepsze
Najgorsze imho są sądy karne i rodzinne. Karne, bo przeświadczone są, że nikt nie traci na ich decyzjach. Tylko jakiś "tam obywatel" co najwyżej posiedzi niewinny, itp. A sądy rodzine,