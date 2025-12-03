do minusujacych przegrywow, rozumiem, ze wiecie cos wiecej na ten temat niz kilka instancji sądów, ktore wydaly wyroki uniewinniające? rozumiem, ze nie widzicie co sie w tym kraju dzieje od 25 lat względem ojców bądź nie chcecie widzieć lub myślicie, że jest dobrze bo was to jeszcze nie spotkało? nie rozumiem tych minusów naprawdę, ale jak w tym kraju ma być dobrze jak każdy sobie kose pod żebro wali a chłop chłopa Pokaż całość