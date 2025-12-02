Kurier Allegro dba żeby twoja przesyłka dotarła bezpiecznie
Byłem dziś świadkiem jak to kurier Allegro "segregował" paczki przed umieszczeniem w paczkomacie. Byłem nadać moja przesyłkę i Panu kurierowi allegro w najmniejszym stopniu nie przeszkadzało ze na wszystko patrzę, wyrzucał kolejne paczki na ziemię. Kurierzy allegro, polecam!!!Kisia870
po prostu zabezpieczajcie paczki.
Powinni go wyj..ac z roboty, taki smrodnik powinien pracować w jakimś zakładzie gdzie nie ma styczności z ludźmi.
Np w rozdzielni paczek ( ͡° ͜ʖ ͡°)
AlegroOne tylko udostepnia szufladki.