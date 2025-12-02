Dino Polska otworzyło sklep nr. 3000
Sieć polskich sklepów Dino kontynuuje swoją szybką ekspansję. Dino Polska przekracza historyczny próg. Sieć otworzyła sklep nr 3000.ralf-szer
- #
- #
- #
- #
- 10
- Odpowiedz
Sieć polskich sklepów Dino kontynuuje swoją szybką ekspansję. Dino Polska przekracza historyczny próg. Sieć otworzyła sklep nr 3000.ralf-szer
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (10)
najlepsze
@buka-z-muminkow: Jak już ktoś napisał, oni mają inny model biznesowy. Dino otwiera się tam, gdzie nie otworzy się biedronka czy Lidl, ale zaczyna się to zmieniać. Dodatkowo zaczęli ekspansję od południowego zachodu, więc tam jest sklepów najwięcej, ale też się to zmienia. Oby za kilka lat sklepy Dino stały obok Biedronek i Lidlów w największych polskich miastach. Bo to jest lekko kuriozum, że
Może zamiast szalonej ekspansji wdrożyli by, ze dwie kasy samoobsługowe.. no ale po co, jeśli klient może postać… pomyśleć..