W 2024 roku przesłano ponad siedemset tysięcy raportów, ale Komisja nie potrafi wskazać, jakie były ich realne efekty.

Ale że jak? 700 tysięcy podejrzanych znaleziono? Btw. mało kto oburza się na fakt że tą inwigilację już wprowadzono i działa od 4 lat. Czyli można teraz powiedzieć: żaba się 4 lata gotuje i temperatura jej pasuje. Aaaaa jak już ta inwigilacja jest, to włączcie ją na całego. Co nam szkodzi. I tak już