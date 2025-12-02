Ogromny karambol na A4. Auta wpadały na siebie jedno po drugim
Kłopoty z przejazdem autostradą A4 na Opolszczyźnie. W rejonie Góry Świętej Anny zderzyło się kilka samochodów. Niestety jedna osoba zginęła. Z kolei między węzłami Brzeg i Opole Zachód doszło do kolizji. Autostrada w obu tych miejscach jest zablokowana. Tworzą się korki.ZobaczLink
Komentarze (11)
@Krynioslaw: U Amerykanów w niektórych stanach ciężarówki mogą lecieć ~120 km/h. Energia kinetyczna rośnie proporcjonalnie do kwadratu prędkości, czy coś tam...
@Vinizius: sam se siedz gdzie siedzisz i nie stwarzaj zagrozenia na drodze.