Pszczyna podtrzymuje decyzję o dyskryminowaniu chłopców w ramach programu edukac
Gmina powołuje się na fakt, że program ma zwiększyć szanse dziewczynek na rynku pracy i dlatego przyznano im punkty premiujące. W szczególności, "są niedoreprezentowane w obszarach matematyki, technologii i cyfrowych kompetencjiCimcirimcipiririri
Komentarze (81)
Przykład - chłopiec A uzyskuje 50 pkt
Dziewczynka B uzyskuje 49 pkt
I kto się dostaje, a kto powinien?
O ile rozumiem premiowanie osób niepełnosprawnych, to w przypadku płci mamy założyć że płeć żeńska jest tą gorszą?
Mówię o jednym stanowisku, rekordzista to tam ma chyba 500k rocznie z emeryturą XD
ot #pasozyty https://bip.pszczyna.pl/
Gdyby było tak jak piszesz, to politycy i państwo nie uzyskaliby takiej popularności jak dzisiaj.
To samo po latach batalii o uzasadnienie niezgodnego z konstytucją wyższego wieku emerytalnego.. " Urząd stwierdza, ze wyższy wiek emerytalny mezczyzn nie dykryminuje KOBIET i jest ok" W takiej odpowiedzi mogli by po prostu przybić pieczatkę "spier.. chłopie ! " a nie robią k.. z logiki i podnoszą ciśnienie.
@ZolniezMordoru: pewnie dlatego, żeby jeszcze więcej było dorosłych kobiet, które są same bo nie ma mężczyzn na ich poziomie i nie po to się uczyły by wchodzić w związek z jakimś chłopkiem z niższej klasy społecznej?
Pod względem depopulacji społeczeństwa to jest genialne zagranie, jeszcze tylko na bieżąco wmawiać kobietom, że zasługują na wszystko co najlepsze.
O ile w klasycznym sporcie jest to zupełnie zrozumiałe o tyle w szachach to nie ma większego sensu ( ͡° ͜ʖ ͡°)