Świąteczny prezent od USA: Ban na drony DJI
Od 23 grudnia 2025 wszystkie zdalnie sterowane produkty firmy DJI (Drony, roboty, ) będą zbanowane w stanach zjednoczonych.ElementalX7
Komentarze (41)
najlepsze
chinskie produkty ❌
pozwalanie na outsourcing IT do Indii niszczac lokalny rynek pracy ✅
kanada - wrogowie!
anglia - też!
eu - też! xd
wszyscy wrogowie, dolar szura po dnie, obligacje emerytalne amerykanów poszły do kosza i dalej nie dotarło
Więcej producentów z zachodu na rynku powinno być dronów.
To da miejsce nowym graczom, by zapchali ten rynek.