Dwóch Polaków oskarżonych w Szwecji. Szpiedzy czy dowcipnisie?
Dwaj Polacy zostali oskarżeni w Szwecji o nielegalne fotografowanie elektrowni jądrowej w Oskarshamn. Grożą im grzywny, a sprawa zainteresowała służby bezpieczeństwa. Mężczyźni mieli przy sobie nietypowy sprzęt, który jak twierdzą był potrzebny do zabawnych zdjęć.gerwazy-oko
Komentarze (51)
Polska usiłuje wciągnąć Szwecje do wojny!!1
Skoro to taki ważny obiekt, to dlaczego Szwedzi sami udostępniają zdjęcia tej elektrowni?
Jak dla mnie, nic tu nie ma sensu.
( ͡° ʖ̯ ͡°)
Ehhh...
nie przejmuj sie, ludzie z dwucyfrowym IQ zazwyczaj nie rozumieją prostych rzeczy, nawet jak mają podane jak krowie na rowie
A to ciekawe.
Czy w Szwecji jest prawo określające minimalny dystans od ważnego obiektu, po przekroczeniu którego następuje reakcja?
I czy w Polsce też jest takie prawo?
Ja pytam zupełnie niezłośliwie.
Pytam bo nie wiem.
Czyli standardowo pińcet złoty mandatu albo kara śmierci. ( ͡°( ͡° ͜ʖ( ͡° ͜ʖ ͡°)ʖ ͡°) ͡°)
Dlaczego zabraniać robić zdjęcia takich obiektów w sytuacji gdzie każdy dojrzały obywatel i tak się że takie zdjęcia można łatwo znaleźć?
Skoro nie mogę robić zdjęć takich obiektów, to dlaczego mogę je zobaczyć?
Skoro nie mogę robić zdjęć takich obiektów, to dlaczego inni mogą robić im zdjęcia (i jeszcze je udostępniać w internecie)?