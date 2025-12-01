może i problem pisowskiego orlenu zniknął

ale pojawił się jeszcze mocniej poprzedni:

zabawa marżą rafineryjną, dziwne skoki i spadki z d--y mimo stałej w miarę ceny baryłki i dolara



dodatkowo mimo że pisu już nie ma to zawiązały się maga mafie paliwowe a dokładnie mam na myśli zmowy lokalne cenowe paliw typu jeden powiat ma taką cene co do grosza na każdej stacji a powiat obok ma taniej/drożej na każdej stacji niż ten powiat, działą Pokaż całość