Orlen wraca do sprawy dystrybutorów. Tyle miało kosztować zaniżanie cen paliw
Orlen odniósł się w poniedziałek do tematu masowych "awarii" dystrybutorów z jesieni 2023 roku. W krótkim materiale koncwincenty1
@ty_O: A czytać kolego umiesz ze zrozumieniem? Poza tym rozumiesz za co trafili do więzienia? Oni dostali te wyroki za aferę gruntową która wybuchła w połowie 2007 roku. W 2015 w pierwszej instancji zostali uznani winnymi sfabrykowania afery korupcyjnej (podkreślę jeszcze JEST TO PRZĘSTĘPSTWO Z 2007 roku). Przed zapadnięciem prawomocnego wyroku ówczesny prezydent (Andrzej Duda) udzielił im ułaskawienia (prawdopodobnie na żądanie
ale pojawił się jeszcze mocniej poprzedni:
zabawa marżą rafineryjną, dziwne skoki i spadki z d--y mimo stałej w miarę ceny baryłki i dolara
dodatkowo mimo że pisu już nie ma to zawiązały się maga mafie paliwowe a dokładnie mam na myśli zmowy lokalne cenowe paliw typu jeden powiat ma taką cene co do grosza na każdej stacji a powiat obok ma taniej/drożej na każdej stacji niż ten powiat, działą
@eSUBA94: a co ja jako przeciętny polak mogę w tej kwestii zmienić? Nie tankować i jeździć rowerem? Zagłosować w wyborach na inną partię? Malować kredą na ulicy? Tankować i uciekać bez płacenia?
*oczywiscie nie udalo sie ich wprowadzic, bo pis, bo nie wiedzieli, siedzieli 4 lata w opozycji, pobierali pensje, a nie dowiedzieli sie, ze posel ma dostep do wiekszosci informacji w panstwie)
Podwyższali źle obniżali jeszcze gorzej.
Markowski ekspert z TVN już tankuje na Orlen?
,,W moim domu na dwóch przyjęciach posprawdzałem wszystkim portfele i wszystkich tych, którzy mieli kartę Vitay [karta programu lojalnościowego Orlenu - red.] w portfelu, wyrzuciłem z domu - stwierdził w jednym z ostatnich wywiadów
W dodatku czemu radzie nadzorczej zaczęły przeszkadzać zęby i wycieczki obajtka na koszt Orlenu dopiero
Trudno oczekiwać żeby radzie nadzorczej powołanej za rządów PIS przeszkadzały decyzje Obajtka.