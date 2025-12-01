Tatuaże pod lupą naukowców. Mogą zwiększać ryzyko czerniaka
Naukowcy z Uniwersytetu w Lund w Szwecji przedstawili wyniki najnowszego badania, które sugeruje, że tatuaże mogą być potencjalnym czynnikiem ryzyka rozwoju czerniaka. "Zaobserwowaliśmy 29-proc. wzrost ryzyka czerniaka wśród osób wytatuowanych" - wyjaśnia badaczka Emelie Rietz Liljedahl.Stopa_Szopa
Oczywiście zaraz Ci pieiedza, że ich ciało ich sprawa. I spoko tylko to nie zmienia faktu że każdy może swoje zdanie na ten temat wyrazić.
Artykuł trochę “poprawia” przekaz pod publiczkę. Ta 29% “liczba” brzmi mocno, ale to nadal korelacja, nie dowód przyczynowości. Na ten moment tatuaże mogą być czynnikiem ryzyka (albo współczynnikiem zwiększonego ryzyka), nie ma pewności, że tatuaż sam w sobie powoduje czerniaka, a efekt, jeśli istnieje - najpewniej jest niewielki w skali pojedynczego człowieka.
Więc dałbym mu raczej status
jakby w korpo, armii czy policji nie bylo degeneratow( ͡º ͜ʖ͡º)
@Aster1981: Co tylko potwierdza, że są modne, nic więcej. Palenie kiedyś było modne. Joga też jest modna. Jedno niezdrowe, drugie raczej zdrowe. Stwierdzenie, że dziary to standard brzmi jak społeczny dowód słuszności, racjonalizacja decyzji własnej, lub kogoś bliskiego.
O społecznym dowodzie słuszności mam jedno zdanie: "Jedzmy g---o - miliony much nie mogą się mylić".
Czyli na poziomie błędu statystycznego.
To
@scoria: powiedz nie znam się na statystyce nie mówiąc o tym, że nie znam się na statystyce
nie ma czegoś takiego jak "3% poziom błędu statystycznego" - 3% to dotyczy sondaży robionych na grupie