Tłumy Niemców w Polsce. "Nie doceniacie, jak macie bezpiecznie"
Niemcy chętnie wybierają bożonarodzeniowy jarmark w położonym blisko granicy Szczecinie. Niektórzy przyznają, że głównym powodem jest poczucie bezpieczeństwa. - Po zamachu terrorystycznym w ubiegłym roku, nie wyobrażaliśmy sobie pójść na jarmark u siebiePawery1
Komentarze (58)
najlepsze
Mówią ale nie u siebie
też niemcy: musicie przyjmować więcej imigrantów, jak nie chcecie to wam podrzucimy kilkuset na granicę
A jak łatwiej to wszystko osiągnąć inaczej niż poprzez "małpie figle"?
Tzn. masowe ściąganie młodych mężczyzn z państw trzeciego świata, a potem jeszcze umożliwianie