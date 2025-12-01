Sztuczne mięso jest produkowane z przedrakowych "unieśmierelnionych" komórek
Z artykułu na polski: "Komórki nieśmiertelne są podstawą badań medycznych, ale z technicznego punktu widzenia są one przedrakowe i w niektórych przypadkach mogą stać się całkowicie nowotworowe.". Artykuł z Bloomberga ale tam jest za paywallem więc link do archive.is.ray7
Komentarze (23)
najlepsze
@noHuman: to teraz mnie przekonałeś ( ͡° ͜ʖ ͡°)
@mateusz-uwu: a knują już od dawna ^^ cała akcja w ogole też z dawaniem krowom jakichś rzeczy bo pierdzą itd.
@kubako: tzn. przy jakim podejściu?