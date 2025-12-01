Polska odzyska zrabowane skarby?

Prawo nagłówków Betteridge’a – reguła, zgodnie z którą na każdy nagłówek prasowy kończący się znakiem zapytania można odpowiedzieć „nie”. Prawo to zostało nazwane tak od nazwiska Iana Betteridge’a, brytyjskiego dziennikarza piszącego o technice, aczkolwiek ogólna koncepcja prawa jest znacznie starsza. Zjawisko bywa zwane „prawem Davisa” lub „regułą publicystyczną”.Jak ja bym chciał żeby w końcu politycy zaczęli się chwalić tym co zrobili, a nie tym co wyobrażają sobie