Polska odzyska zrabowane skarby? Przełom ws. zwrotu dzieł sztuki
Minister kultury ogłosiła przełom w dialogu z Niemcami ws. zwrotu zrabowanych dzieł sztuki. Po raz pierwszy w proces restytucji zaangażowali się niemieccy politycy na szczeblu federalnym. Polska przygotowuje wnioski o zwrot m.in. rękopisu "Gaude Mater Polonia", manuskryptów z Biblioteki OrdynacjiStopa_Szopa
Komentarze
jedyny wniosek złożony jak rozumiem to:
https://www.gov.pl/web/kultura/siedem-wnioskow-restytucyjnych-do-federacji-rosyjskiej-polskie-muzea-wywieszaja-puste-ramy
Bo szwabty sprytnie na o-------l oddali parę sztuk i tyle.
BTW czy Izrael już się zgłosił do Polski w temacie zwrotu tych przedmiotów?
Prawo nagłówków Betteridge’a – reguła, zgodnie z którą na każdy nagłówek prasowy kończący się znakiem zapytania można odpowiedzieć „nie”. Prawo to zostało nazwane tak od nazwiska Iana Betteridge’a, brytyjskiego dziennikarza piszącego o technice, aczkolwiek ogólna koncepcja prawa jest znacznie starsza. Zjawisko bywa zwane „prawem Davisa” lub „regułą publicystyczną”.
Jak ja bym chciał żeby w końcu politycy zaczęli się chwalić tym co zrobili, a nie tym co wyobrażają sobie