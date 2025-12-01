Wyzysk przy okazji świąt. Za 30,50 zł przebierają cię w anioła na 8h
Uważajcie na takie umowy zlecenie, bo po zakończeniu pracy okaże się, że pracowaliście za darmo.pojke2
Jeśli chodzi o umowę to wypłacona jest połowa kwoty z puszki, powyżej pewnej kwoty wypłacone są wyższe transze. Z tego też utrzymuje się koordynator.
Jest to robione po to, żeby coś w ogóle udało się zebrać, bo na wolontariacie albo ludzie kradliby i mówiliby że nic nie zabrali, albo jeszcze inaczej.
W Toruniu działa taka fundacja, puszki są
I tak szczerze to nawet nie wiem co to za fundacja...
- kary wynoszą 21zł, spokojnie winni zostaną ukarani a wolny rynek zatriumfuje - za zarobione pieniądze aniołek za rok przejmie dzielnice ze swoimi aniołkami, wystarczy nie kupować kawy ani iphona
Reszta jest normalna, a jak się komuś nie podoba sterczenie jak ćwok i wciskanie dupereli, no to cóż - trzeba mieć mandoliny do tej osoby, którą się codziennie widzi w lustrze (✌ ﾟ ∀ ﾟ