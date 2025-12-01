Ministerstwo Zdrowia tnie wydatki NFZ. Zaćma, tomografia, rezonans, leki.
Chcesz usunąć zaćmę, zrobić szybko tomografię czy rezonans na NFZ? Musisz się pospieszyć. Od 2026 r. może to być o wiele trudniejsze. W planach jest też m.in. ograniczenie na liście bezpłatnych leków dla osób 65 plus i dzieci do 18-roku życia, co ma dać 1,5 mld zł.epicentrum_chaosu
Komentarze (143)
@zdunek89: Jak zagłosują na konfe, to lepiej też nie będzie.
Masz na myśli dotacje dla
CHECESZ MIEC SŁUSZBĘ ZDROWIA TO TRZEBA PŁACIĆ WIĘCEJ!
I co teraz powiecie??? Dalej będziemy zasypytwać ten bezdenny dół naszymi pieniędzmi?
I tak trzeba iść wszędzie prywatnie.
Kiedy do licha ktoś rozmontuję tę mafię lekarską i otworzy ten zawód dla większej liczby lekarzy!!
@else_if: ( ͡° ͜ʖ ͡°)
To o ponad miliard mniej niż TVP dostaje rocznie.
