Kazik wyglądał jak wujek na weselu o 4 rano
Skandal na koncercie Kazika w Zielonej Górze. Fani oburzeni: Bełkot, fałsz, zero szacunku!PIAN--A_A--KTYWNA
- #
- #
- #
- 121
- Odpowiedz
Skandal na koncercie Kazika w Zielonej Górze. Fani oburzeni: Bełkot, fałsz, zero szacunku!PIAN--A_A--KTYWNA
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (121)
najlepsze
@Headcrab_B: wychowane na Rammsteinie, Kulcie, Akurat - ale słuchają swoją muzykę, rocka starsza lubi a młodsza mniej. Starsza córka jak miała 10 lat to ją zabrałem na Rammsteina do Spodka w prezencie urodzinowym, bardzo jej się podobało - ja byłem drugi raz w Spodku na Rammsteinie to wiedziałem czego się spodziewać
Cenię sobie twórczość Kazika, ale trzeba spojrzeć prawdzie w oczy i pogodzić się z tym, że ten facet ma problem z piciem. I to od dawna.
Nie uwierzę w to, że akurat przed koncertem ktoś mu siłą wódę lał do gardła.
Edit: prawie równo rok temu zmarła jego matka. Możliwe że po jej odejściu wrócił do nałogu.
@DezorientacjaKota: 20 lat temu na Chmielakach walił browar w trakcie koncertu, ot takie dożynki.
Miał już taki epizod w karierze że nie dawał rady na koncertach z powodu alkoholu.
Ale wtedy zrobiła się afera i jakoś przetrzeźwiał i znowu dawał radę.
Możliwe że mu wróciło...