Byłem na tym "koncercie" wychowałem się na jego muzyce - ale tak nawalonego jeszcze go nie widziałem. Jak szpadel. Pod koniec koncertu już był w stanie mówić - tak że sie go rozumiało. Bełkot i zero kontaktu z rzeczywistością. Tytuł "jak wujek o 4 rano" nie oddaje klimatu - przykro było na to patrzeć.