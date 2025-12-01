Kolejna kara dla Biedronki - blisko 105 mln zł
Sieć sklepów Biedronka wprowadzała klientów w błąd podczas akcji promocyjnych Specjalna Środa i Walentynkowa Środa.kar0I3k
Komentarze (44)
@Beheris: dlaczego tylko do państwa? Oni przecież zwykłych obywateli oszukują i to im należy się zwrot pieniędzy
Też chciałbym to wiedzieć. Fajnie jakby było to gdzieś opisane
@kar0I3k:
Skoro zostałeś przez nich oszukany to ich pozwij, w czym problem? Jesteś zwykłym obywatelem?
@Morf: Dokładnie, ktoś pełni w Polsce stanowisko szefa wszystkich szefów rodzimego oddziału portugalskiej spółki. Także ponoszenie odpowiedzialności ma wpisane w kontrakt. Także powinna też wchodzić w grę kara pozbawienia wolności. Prezesa, zarządu czy jakie oni tam mają struktury. ¯\(ツ)/¯
@kar0I3k:
Zakupów to Ty sam nie robisz? Przecież ceny w biedronkach są niskie, możesz iść nieogłupiony i nie zmanipulowany do swojego osiedlowego sklepu, ale jeśli kogoś priorytetem jest budżet, to biedronka wygrywa ceną i o czym tutaj dyskutować.
Dlaczego tego nie powtórzono?
https://uokik.gov.pl/voucher-od-biedronki-decyzja-prezesa-uokik