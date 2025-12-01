Dopóki Polaczki nie wykażą się godnością i nie przestaną kupować w Biedronce to nic się nie zmieni. Niejasne ceny, wszechobecny syf i ciasnota, zastawione wyjścia pożarowe, zagmatwane i niejasne promocje, a miliony ludzi mimo tego robi tam zakupy. Dopóki ludzie nie zagłosują portfelem to nic się nie zmieni, a kolejne kary Jeronimo Martins I tak przerzuci kosztowo na dostawców i klientów.