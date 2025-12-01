Pieniądze ze sprzedaży obligacji trafiły do NFZ
Dodatkowe 922 miliony złotych ze sprzedaży obligacji skarbowych trafiły w czasie weekendu do Narodowego Funduszu Zdrowiarybak_fischermann
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 48
- Odpowiedz
Dodatkowe 922 miliony złotych ze sprzedaży obligacji skarbowych trafiły w czasie weekendu do Narodowego Funduszu Zdrowiarybak_fischermann
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (48)
najlepsze
@paw1470: Problem polega na tym, że ty widzisz tylko że ktoś tam dał, ktoś tam dostał. A jesteś za głupi, aby zrozumieć, że narzekanie dotyczyło tego kto komu dał i komu za co.
Ale to już c--j, no nie?
C--j, dali pół miliarda złotych jakiemuś słupowi, który został skremowany w Albanii
Bylem prywatnie u lekarza gdzieś dostałem skierowanie do szpitala, zapłaciłem lekarzowi za wizytę prywatny, a w historii mam wizytę NFZ.
Odbieram wyniki i mówię, że lakarz powiedział, że jak są wyniki ok to nie potrzeba wizyty, a jak nie to od razu mają mnie umówić, babka mówi, że wyniki ok.
Wracam do domu, a tam na IKP wizyta. Dzwonię wtf, a ani, że wizytę i
a co do zarzutu, że zapłaciłeś komercyjnie, a w IKP jest wizyta na NFZ to przecież możesz to zgłosić 1
Mamy starzejące się społeczeństwo które wymaga coraz większych nakładów a te nie są zbyt wysokie na tle UE.
Dokładając z roku na rok coraz więcej to my tylko utrzymamy poziom. To normalne, tak jest wszędzie, żeby się jakość poprawiła wzrost nakładów musiałby być skokowy.
To nie jest dziura bez dna tylko system który sprawia że ludzie dostają pomoc. Tak, jest niewydolny i patrząc na