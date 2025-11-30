Oficjalny koniec mediacji z Majtczakiem. Rodziny ofiar je zerwały.
No ciekawe czemu... Seba przeprosił ale nie przyznał się do winy. "Zrywamy te mediacje. I tak to zostało zaprotokołowane" - powiedział w Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim pełnomocnik rodzin ofiar Łukasz Kowalski.Buckshot_00
Na każde stwierdzenie musi być komplet papierów. Kto to stwierdził? Jaką ma wiedzę i uprawnienia by tak stwierdzać? Czy podczas stwierdzania użył jakiegoś urządzenia pomiarowego - to dokumentacja i badania urządzenia. Każde zeznanie świadka musi być spisane i przygotowane do oceny.
Czyli co? Przeprosił, za coś, czego według niego nie zrobił? Kpina.
Oby w celu trafił na większego przechuja który będzie go oral w dupala taaaak mocno, że jak wyjdzie to będzie służył w scholi kościelnej swoim potężnym sopranem.
@Erwos: Taka będzie linia obrony w kolejnej instancji. Umożliwił to Ziobro stwierdzając publicznie winę przed przesłuchaniem gościa, który technicznie nawet nie uciekł, nastawił przeciw niemu opinię publiczną, a teraz ta opinia publiczna już nawołuje do surowszych kar nawet niż prawo przewiduje.