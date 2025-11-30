Wykopki wizualizujące sobie jego cierpienia w celi i długoletni wyrok: obawiam się że czeka was zawód. Chłop ostatecznie nie dostanie nawet 10 lat a wyjdzie po połowie tego czasu, rodzina ofiar dostanie jakąś śmieszną nawiązkę a za kilka lat Vega zrobi o tym film. Tu jest Polska a nie USA