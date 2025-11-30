Staszów i okolice mają dość wykluczenia komunikacyjnego - Wykopku pomóż
Staszów i południowy region województwa świętokrzyskiego od lat walczy z wykluczeniem komunikacyjnym, ale teraz mieszkańcy powiedzieli dość!. Zorganizowali się w inicjatywie "Kolej na Staszów" i ruszyli ze zbiórką podpisów pod petycją online. Wykopku, w Twojej myszce i klawiaturze jest moc.. Pomóższtuk1
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 87
- Odpowiedz
Komentarze (87)
najlepsze
https://www.bazakolejowa.pl/index.php?dzial=mapa#6/52.000/18.000
Okaże sìę przy ojazji, czy w ogóle jest zapotrzebowanue
ale przynajmniej wykształcony i wprowadzi w życie swoje pomysły z pracy doktorskiej.
@Latarenko: TLDR; Ankieta na facebooku i podpisy petycji promowane na Wykopie ( ͡º ͜ʖ͡º) bo nawet jeśli poprosić o popis każdego mieszkańca gminy i każdy by podpisał (co jest praktycznie niemożliwe) to i tak będzie za mało