Volkswagen przyspiesza masowe zwolnienia. Kilkadziesiąt tysięcy osób na bruk
Niemiecki gigant motoryzacyjny Volkswagen przyspiesza masowe zwolnienia. Do 2030 roku z pracy odejdzie nawet 35 tys. osób. Za kulisami redukcji stoi poważny kryzys, z którym zmaga się cała niemiecka branża motoryzacyjna.Tumurochir
Komentarze (91)
Znaczy się te kilkadziesiąt tysięcy osób, które nie miały nic wspólnego z marketingiem, zarządem...
A najgorsze jest to, że jak zwykle wypowiedź dwunastoletniego eksperta z piwnicy ma kupę plusów, od innych "ekspertów".
@Qnik79: to jest kolejny dowód na to, że tak jak z wyłączaniem elektrowni atomowych Niemcy to frajerzy. W Ameryce Południowej będzie się liczyła głównie cena i o ile dzięki umowom rzadowym jakoś się tam załapią, to ich stamtąd prędzej wygryzą Chińczycy niż w Europie, szczególnie jeżeli będą tam próbowali Niemcy pchać swoje najnowsze gównowozy.