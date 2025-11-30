Deweloperzy obniżyli ceny o 1,3 mld PLN. Spadek cen nieruchomości czas start? NQBIT NQBIT z x.com dodany: 19 godz. i 49 min temu # nieruchomosci# polska# deweloperzy# rynek# inwestycje# mieszkania 55 Odpowiedz Otrzymuj powiadomienia o nowych komentarzach Obserwuj dyskusję
"W okresie od lipca do września banki udzieliły 64,7 tys. nowych kredytów mieszkaniowych. Oznacza to wzrost o 16,7 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem i o 41,1 proc. w porównaniu z analogicznym okresem minionego roku."
Dodatkowo zdolność kredytowa wzrosła o 22% rdr., kredyty tanieją bo z 8% już poniżej 6% z widocznymi dalszymi spadkami i cięciami stóp.
Prąd w górę, płace w górę, maszyny
2025 początek ale 2026 to zalew i już oferty wiszą.
Moje predykcje sprzed pół roku to było około 5% bezwzględnej obniżki a względna dużo większa bo płace rosną i inflacja dalej jest spora.
@masz_fajne_donice: celne spostrzeżenie. W 2026 będą się licytować kto taniej sprzeda, bo inaczej będą się bujać długie lata.
Ja od lat piszę że budowlankę wykończą budowlańcy bijąc ciągle rekordy oddawanych mieszkań, wystarczy trochę cierpliwości.
Tam nie ma zmów i gatekeepingu - może budować każdy kto ma trochę kapitału. To nie fizyka jądrowa, można budować trochę lepiej albo gorzej ale nawet taki kopacz jak lewandowski wszedł do branży bez żadnej wiedzy - wystarczy kapitał.