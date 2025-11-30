Jeśli wniosek zostanie uznany to mam nadzieję że media zgrilują ten temat bo to będzie skandal. Tutaj to w pierwszej kolejności powinny być zarzuty karne wraz z wydaleniem ze służby. Dodatkowo wyrok z górnej półki z racji wykonywania zawodu który powinien kojarzyć się z najwyższym zaufaniem. Jak ufać policji skoro policjant dokonuje kradzieży? Tylko natychmiastowe wydalenie i najwyższy wyrok takie zaufanie może odbudować.