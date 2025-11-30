Policjant podczas interwencji ukradł gotówkę. Wszystko nagrał monitoring.
Po interwencji z portfela zniknęło prawie 2 000 złotych. Okazało się, że kamera monitoringu wszystko nagrała. Sprawą zajmuje się Biuro Spraw Wewnętrznych Policji i prokuratura. Oskarżony policjant złożył wniosek o przejście na emeryturę.gerwazy-oko
Komentarze (20)
W momencie przejścia na emeryturę najprawdopodobniej zostanie umorzone postępowanie dyscyplinarne.
Kutasi ryj zatem uchroni się od dyscyplinarnego wydalenia ze służby.
Postępowanie karne oczywiście pozostanie.
Gangsterka pod prawnym parasolem.
Na pewno nie jest to pierwsza taka jego akcja.