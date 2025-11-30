I co z tego? Wciąż mogą się dostać bez wizy jako turysta. Jeśli w ciągu 90 dni nie dadzą się złapać, to po prostu wyjadą z tym co zdobyli.



A jeśli nawet. Nikt się nie interesuje co z "turystą" który nie opuścił Polski. Jeśli wpadnie bo coś odwalił, to daje mu się nakaz opuszczenia Polski. I znów, nikogo czy to zrobił.