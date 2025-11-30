To właśnie tutaj produkuje się "polskie" motocykle xD.
@motospamer: I dokładnie to czeka te wszystkie taniutkie samochody z chińskimi znaczkami - Omoda, Jaecco, BYD, BAIC, etc... Ludzie cieszą się, że kupili wyposażenie "premium" w cenie "standard"... ale się zdziwią za 3-5 lat jak będą chcieli sprzedać, albo jeszcze wcześniej jak coś się zepsuje i okaże się, że nikt tego
@kris-komar: Ok, to poszukaj w domu cokolwiek nie-chińskiego ;-)
@Dr-Livingstone: To bmw to wszystkie swoje samochody w chinach produkuje, a nie czekaj. To wcale nie jest tak, że gdzie masz wyprodukowane auto zależy od obszaru/miejsca na świecie w którym to auto zamawiasz. Do Polski akurat lecą te z Munchen
https://www.alibaba.com/product-detail/Best-Quality-Moped-Wholesale-Gasoline-Scooter_1601236646427.html?spm=a2706.7843667.0.0.1cc224e7SVEdd9
I dla porównania Romet
https://rometmotors.pl/skuter-romet-tank-125-22474.html
Ciekawe co jeszcze otworzą, może jescze Polenę albo Kujawiaka xD
Roznica jest taka, ze bmw, apple czy inny badziew jaki mamy w domu jest np projektowany w europie, przez inzynierow tego bmw. Potem tylko produkcja jest zlecana w chinach bo tanioooooo… wedlug konkretnych norm i planow
A u takiego rometa, kruger matza i innych „polskich" czy niemieckich marek wyglada to tak, ze przedstawiciel np rometa