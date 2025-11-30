Doprawdy nie rozumiem skąd zdziwienie. To jest system prawny, który bez gruntownych reform - czy to personalnych, organizacyjnych, prawnych - przetrwał od czasów komunistycznych. Następowały jedynie rotacje karierowiczów, system jest ten sam. Został stworzony do gnębienia obywateli, stąd szerokie uprawnienia funkcjonariuszy, pato-kultura szukania haków zamiast dochodzenia do prawdy,



No to ten pato-system robi dokładnie to, po co został stworzony. Tworzy opresję wobec zwykłych obywateli.