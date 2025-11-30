Piekło lekarza: 9 lat walki z oskarżeniem o g---t
Historia jak z horroru. Urolog z 40-letnim stażem oskarżony przez pacjentkę. Wizyta trwała 9 minut, monitoring pokazuje, że wyszła uśmiechnięta. Badanie 2h po "gwałcie" nie wykazało żadnych śladów ani obrażeń. Mimo to lekarz trafił do aresztu.Kruk_
Komentarze (62)
@Sikor12: nie zapominajmy o kobiecie, która skłamała.
Dzisiaj sędzia moze wszystko - i nikt go nie rozliczy.
¯_(ツ)_/¯
Państwowa solidna premia za każdego skazanego sedziedzego.. dla trybuna który do tego doprowadził.
W wyniku czego sędziowie nędza się bać wydawać niechlujne i niesprawiedliwe wyroki.
Obawiam się, że w takim przypadku osąd będzie równie niesprawiedliwy, choć w drugą stronę.
Podstawowym założeniem trójpodziału władzy jest wzajemna kontrola i hamowanie podmiotów. Nie może być zatem tak, że władza sądownicza odpowiada wyłącznie przed władzą sądowniczą.
Rżnąć te patologiczne kasty żywym ogniem!
Sędziowie ETPCz wystarczająco wyrażali się o praktykach polskiego wymiaru sprawiedliwości, żeby sobie wyrobić zdanie. Polski wymiar sprawiedliwości nigdy nie stał na straży konstytucji, za to często bronił znajomków.
Często też poświęcał wartości konstytucyjne dla doraźnych korzyści państwa. Choćby w słynnym orzeczeniu
No to ten pato-system robi dokładnie to, po co został stworzony. Tworzy opresję wobec zwykłych obywateli.