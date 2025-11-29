Najlepsze jak przyłapiesz takiego debila i nawet zaproponujesz mu worek, to w najlepszym wypadku usłyszysz, że on ma małego psa to nie musi sprzątać.



Potem weź wejdź na trawnik po g---o swojego psa. Jak pole minowe. Z durnego przyzwyczajenia zbieram nawet g---o innego psa jak leży obok.



No i najgorsi są starzy ludzie. Im się w głowach nie mieści, że po ich gównopsie trzeba zebrać.