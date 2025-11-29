Psiarze mają obowiązek sprzątania po swoich pupilach także zimą
Niestety wciąż wielu właścicieli psów nie sprząta po swoich psach. Pozostawienie psich odchodów w przestrzeni publicznej stanowi zagrożenie dla zdrowia ludzi, które są bardziej narażone na kontakt z bakteriami i larwami. Rozkładające się odchody mogą przenosić szkodliwe bakterie, wirusy i pasożytyWincyyyyj
Najgorsze jest to że kundli jest pełno. Wystarczy żeby w tej grupie się trafił jeden cymbał co nie sprząta. Przez 3 miesiące zimy nazbiera się kilkadziesiąt kup.
Potem weź wejdź na trawnik po g---o swojego psa. Jak pole minowe. Z durnego przyzwyczajenia zbieram nawet g---o innego psa jak leży obok.
No i najgorsi są starzy ludzie. Im się w głowach nie mieści, że po ich gównopsie trzeba zebrać.