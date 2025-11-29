Kod źródłowy mObywatela zostanie w całości opublikowany.
Kod źródłowy aplikacji mObywatel zostanie w całości opublikowany 29 grudnia przekazał PAP wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski. Ten krok może znacząco zwiększyć zaufanie do rządowej aplikacji; pozwoli na analizę kodu przez niezależnych ekspertów ocenił ekspert cyberbezpieczeństwabanzi
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 59
- Odpowiedz
Komentarze (59)
najlepsze
I taka wisienka na torcie, drobiazg, który osobiście dla
Dezinformacyjny. Każdy rząd chce żebyś wiedział to co oni chcą żebyś wiedział.
Jak to się mogło stać? Co poszło nie tak?!? ¯\(ツ)/¯
a nei przez assucko czy inny cumarch
pracowałem przy kilku dość dużych projektach dla państwowych p----------w i widziałem jakie wymagania były odnośnie kodu więc można się tutaj wszystkiego spodziewać XD
Wymaganie konta w google lub apple, by komunikować się z obywatelem jest niepoważne.