Miałem do czynienia z mnóstwem aplikacji stworzonych przez/dla tzw. "administracji państwowej" i mObywatel wygląda naprawdę jak z innego świata. Zawsze można się do czegoś przyczepić ale ta usługa naprawdę działa. Dodanie dokumentu trwa ułamek sekundy i nigdy mi się nie zdarzyło, żeby wystąpił jakikolwiek błąd a to jest proces autoryzacji i pobrania danych z różnych, niehomogenicznych, posranych rzadowych baz danych (PESEL, CEPIK itd).



