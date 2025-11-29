Coś dziwnego dzieje się z notowaniami cukru, kawy i kakao. Tyle będziemy płacić
Za tabliczkę zwykłej, gorzkiej czekolady trzeba płacić już 10 zł. Kupujący przecierają oczy, zwłaszcza że ceny cukru są najniższe od lat, a kakao staniało o połowę w porównaniu do rekordów sprzed roku. Ceny w sklepach nie spadają tak szybko jak notowania giełdowe mówi "Faktowi" Paweł Majtkowskirybak_fischermann
najlepsze
Nie warto kupować tego szajsu. Jak potrzebujecie doładowania cukrowego i przypływu energii, bo brak siły, albo mózg się zmęczył od myślenia, to kupcie sobie kilo cukru i wsypcie łyżeczkę do herbaty. Przy okazji bez podjadania bebzon będzie mniejszy. Najważniejsza decyzja nie jest podejmowana w domu czy coś zjeść,
incydent kałowy wykopków nastąpi za 3...2...1...
poleży parę miesięcy na składzie to się nagle będzie opłacało za pół ceny sprzedać
chryste paanie to jest takie proste
@Morf: Kiedy podatki zostały obniżone, bo chyba coś przegapiłem?
Współczuję tylko rodzicom dzieci bo im ciężko odmówić
ich rekordem to był krzyys paliwowy 17 lat temu - stworzyli sztuczny strach na całym świecie że paliwa nie będzie, baryłka 100USD i ludzie masowo w usa sprzedawali swoje auta
najbardziej kocham jak spekulanci albo odwalają z cukrem znowu że nie ma xd albo że jest susza w egipcie i wszystko drożeje
ale np. te z audytu obywatelskiego po 400 - NIE MAM