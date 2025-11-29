Wikipedia kasuje teksty o oszustwach T-Mobile (kapitał niemiecki).
Mimo że T-mobile za te oszustwa został ukarany przez UOKiK. I do tekstu zostały podane źródła. Uważajcie komu dajecie swoje pieniądze. W linku tekst przed wykasowaniem.karolbanas1982
Komentarze
To się prędzej nadaje na wpis na mirko do rozpętania gównoburzy.
