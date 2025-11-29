Polska - Izrael. Przeprosiny za każdy przecinek historii
Trzydzieści lat III RP minęło nam na nieustannym potakiwaniu, tłumaczeniu się, kłanianiu się w pół i na gorączkowym udowadnianiu światu, że Polacy, nie wiedzieć czemu, muszą stale przepraszać. Za co? Za to, czego nie zrobili.marbar4241
Komentarze (26)
Oni nie mają nie-swoich za "bliźnich".
Nasz spoleczenstwo to w dużej części pacany, ktore nie chca zmian. Mamy duopol, ktory ma jednego pana i cały kraj jest mu przez to podporządkowany.
Mossad ma wszystkie dane jakie mógł zebrać Pegasus w Polsce.
Maja pełno danych z podsłuchów i pełno danych skopiowanych z telefonów. Wszystko dostali ladnie na tacy. I jeszcze im za to PiS zapłacił pieniędzmi z naszych podatków
Piński jaki jest to jest ale na swoim kanale trąbi o tych podsłuchach praktycznie od dwóch lat. I co? Nadal utajnione. Nie wiadomo na kogo zebrano haki.
@malkontent: najgorsze, że masz rację. Jesteśmy bez elit. Elity nam wymordowały niemcy i judeo Bolszewicy. A później judeo komuniści, którzy nigdy za ro nie odpowiedzieli. Za to ich dzieci/ wnuki są dobrze opłacani przez innych swoich i kreują nam rzeczywostosc.
Dla mnie bardziej racjonalnym wyjaśnieniem jest to że jesteśmy tak przekupieni by finansować Grabowskich Grossów i Enkelkingi przez obcą agenturę. Nikt nie wierzyłby że trzysetne samobiczowanie po opluciu coś zmieni.