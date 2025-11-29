Najwięksi influencerzy MAGA przypadkowo zdemaskowani jako zagraniczni trolle
Platforma społecznościowa X wprowadziła nową funkcję mającą zwiększyć przejrzystość i niechcący ujawniła, że czołowe konta influencerów MAGA oraz prawicy pochodzą z zagranicy. Dziesiątki dużych kont podszywających się pod zwolenników America First lub MAGA pochodzi z Rosji, Indii czy Nigerii.occultronaut
Z ciekawości - czy ktoś kiedykolwiek trafił na podobne szeroko zorganizowane tyle że "lewackie światopoglądowo" farmy trolli, profile z fejkami, konta szerzące dezinformację, antynaukowe, z postami stworzonymi przez ai, podważające wiedzę i generalnie będące całym tym szajsem charakterystycznym dla tego typu działalności?
Czy to zawsze musi dotyczyć tylko i wyłącznie tej prawej strony?
Przecież oczywistym było, że to ruski psy-ops.
@patryk-wuwuw: Jak konto z Nigerii wspiera MAGA w walce z zalewaniem zachodu islamistami, to nie stoją za tym ruscy, tylko nigeryjski chrześcijanin, którego muzułmańscy rodacy chcą zamordować.
TFU na zdrajców z konfy!
I jak widać w komentarzach wiele osób tak zrozumiało.
@Zenzowaty: nie tylko o niespoglądanie chodzi. Przy każdej gównoburzy cichaczem są przepychane jakieś smaczki, żeby byli jeszcze bogatsi/potężniejsi. A to leci jakieś ACTA, a to chat control, a to wojna w Iraku, a to von der Leyen podpisuje tajną umowę na zakup cywilnych szczepionek. Niby wszyscy wiedzą, że te rzeczy nie są ok. Ale się dzieją. Jak to się