Jakimś dziwnym niespotykanym trafem takie historie zawsze dotyczą prawej strony ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )



Z ciekawości - czy ktoś kiedykolwiek trafił na podobne szeroko zorganizowane tyle że "lewackie światopoglądowo" farmy trolli, profile z fejkami, konta szerzące dezinformację, antynaukowe, z postami stworzonymi przez ai, podważające wiedzę i generalnie będące całym tym szajsem charakterystycznym dla tego typu działalności?

Czy to zawsze musi dotyczyć tylko i wyłącznie tej prawej strony?